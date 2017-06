MBC: All-conference teams released

Drake Flom, Ellsworth, jr., SS; Ryan McGregor, E, jr., C; Andrew Rozmiarek, Prescott, jr., P; Peter Brookshaw, P, jr., IF; Zach Dolan, P, sr., OF; Grant Riemenschneider, New Richmond, sr., P; Noah Towberman, NR, sr., C; Mikah Kier, NR, jr.; Colton Haney, Baldwin-Woodville, jr. IF; Blake Kretovics, NR, jr., OF; Robert Crowley, BW, soph., UTIL.Jake Sigler, E, sr., P; Shane Elsen, E, jr., OF; Owen Matzek, E, jr., UTIL; Bo Smith, P, sr., OF; Matt Brandeen, St. Croix Central, sr., P; Lane Christensen, Amery, sr., IF; Jack Bau, NR, soph., IF; Jake Weiss, NR, sr., IF; A.J. Beasley, Somerset, soph., IF; Jack Earley, NR, jr., OF; Brett Carlson, O, jr., UTIL.Luke Murphy, P, sr., P.; Brett Forrest, A, soph.; Ryan VanBlaircom, A, jr.; Alex Bishop, BW, soph.; Alec Borgeson, sr., BW; Hedlund, NR, sr.; Jake Jirik, NR, jr.; Aidan Hansen, O, sr.; Derek Myer, SCC, soph.; Owen Schwechler, SCC, sr.; Will Piletich, Som, soph.Morgan Kummer, Ellsworth, jr., C; Mackenzie Kummer, E, soph., 1B; Clarity Kummer, E, fr., SS; Avery O’Neil, E, fr., P; Kaili Wescott, jr., Prescott, P; Haley Miner, P, jr., RF; Lindsay Burr, Baldwin-Woodville, SS; Alexis Mauer, BW, C; Kayla Furrer, BW, P; Hayley Palmsteen, Osceola, 3B; Myah Carlson, Amery, LF/2B.Katelyn Miller, P, jr., SS; Shelby Murphy, P, jr., 3B; Sammi Zuehlsdorf, P, jr., CF; Brooke Evenson, BW, CF; Lorin Bauer, New Richmond, CF; Lexy Kupczak, NR, P; Maddie Campbell, BW, 3B; Georgia Hammer, Som, 3B; Nicole Swanson, O, 1B; Hannah Germain, O, P; Ann Salewski, O, CF.Hope Miner, P, jr., C; Bekah Miller, P, sr., 1B; Erin Peterson, NR, P; Olivia Wasley, St. Croix Central 3B; Haley Bassat, Somerset, CF; Abbey Rivard, Som, 2B; Ashley Hustad, O, SS; Mackenzie Quigley, O, LF.