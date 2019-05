Spring Valley Middle-High School bestows annual awards

Middle and high school students were recognized in the afternoon at an Honors Celebration at the Middle-High School. Students were awarded academic awards and academic letter awards for their achievements. Along with the 200 students, nearly 500 parents and other guests were present!

Following the awards, cake, ice cream, milk and juice were served to students and their guests.

Students not previously recognized for achievements during the 2018-19 school year:

3.6 GPA Quarter 4

Brenna Schreiber, Alyssa Hinzman, Kaleb Olson, Toni Crowe, Taydra Beck

4.0 GPA Quarter 4 OR Semester 2

Ivy Kunde, Karyn Wood, Lilly Ninneman, Elizabeth Shafer, Coy Stasiek, Lana Kotval, Amariah Klein, Olivia Schlegel, Kara Shary

2018-2019 Academic Letter recipients (three high school semesters of a 3.6 GPA or greater)

Dakota Brooke, Jackson Brink, Jonathan Corriea, Katherine Keehr, Kaleb Olson, Samantha Peterson, Karyn Wood, Michael Bauer, Ava Bawek, Kaitlin Bigaouette, Elijah Dumond, Ella Esanbock, Nathan Fesenmaier, Tanner Sands, Nolan Stans, Aivary Stein, Brayden Wolf

2018-2019 Award Recipients

Grade 12 — 2019

Ben Anderson, Lauren Anderson, Dylan Bosshart, Dakota Brooke, Braeden DuMond, Kenneth Fesenmaier, Kathryn Franzen, Emma Garay, Abigail Graham, Joshua Hannack, Rachel Hartung, Ivy Kunde, Madison Maier, Savannah Mattison, Lauren Peabody, Cole Pelzel, Maria Reusch, Karley Schilling, Brenna Schreiber, Erin Stans, Blake Stouff, Jenna Wildner, Lydia Wittmer

Grade 11 — 2020

Alexia Anderson, Rachael Bell, Stella Bellin, Bryce Blodgett, Aaron Borgerding, Jackson Brink, Sandra Bune , Savannah Carlberg, Jonathan Corriea, Katherine Dieckman, Emma Esanbock Taylor Falde, Clara Gland, Alyssa Hinzman, Kari Hybben, Alyxis Johansen, Lauren Johnson,

Anastasija Jovanovic, Mataya Kado, Katherine Keehr, Colton Kotval, John Larson, Kristine Miller, Kaleb Olson, Isabelle Peterson, Samantha Peterson, Morgan Rustad, Lili Schutz, Trevor Stangl, Katarina Thorsen, Rowan Verdouw, Hope Webb, Sarah White, Karyn Wood

Grade 10 — 2021

Michael Bauer, Ava Bawek, Kaylee Bazille, Sophie Bechel, Kaitlin Bigaouette, Wylie Brooke, Logan Dicus, Elijah DuMond, Ella Esanbock, Nathan Fesenmaier, Jon Fogarty, Jonah Johnson, Mitchell Losert, Lillian Palmer, Rachel Pfingsten, Tanner Sands, Rebecca Schneider, Nolan Stans, Larissa Stark, Aivary Stein, Matthew Thoms, Jessica Wildner, Brayden Wolf

Grade 9 — 2022

Claire Anderson, Ryan Bartko, Bradyn Bednarek, Lilly Beesley, Tyler Bowman, Ryan Burr, Elijah Butts, Kaleb Casey, Connor Ducklow, Kylee Flanders, Bristol Flick, Allison Graham, Kaitlin Graham, Blayne Gregg, Sam Greifzu, Grace Haug, Andrea Hinzman, Merrick Johnson, Julia Larson, Xen Larson, Charlie Maier, Ella Martin, Mackenzie McGrane, Tristan Neisinger, Samuel Niebeling, Lilly Ninneman, Summer Paulsen, Paige Peabody, Sara Pelzel, Elizabeth Prudlow, John Reusch, Octavia Schillinger, Maxwell Schmitt, Elizabeth Shafer, Coy Stasiek, Jackson Stein, Josie Stockwell, Sydney Traynor, Joy Webb, Mackenzie White, Wyatt Wood

Grade 8 — 2023

Dylan Aamodt, Lilliana Annette-Gordon, Taydra Beck, Ava Birkel, Haeli Casey, Trista Falde, Martin Gland, Lydia Hannack, Walter Hollstadt, Hunter Hoyt, Rondell Hybben, Tyra Johnson, Addisyn Kado, Lana Kotval, Jack Kowieski, Keegan Merth, Ezra Nelson, Makaden Parsons, Teagan Paulson, Ava Peabody, Evan Peterson, Blake Riddick, Justin Rielly, Lauryn Stark, Cole Steinmeyer, Tatum Timm, Phoebe Vodnik, Grace Webb, Riley Wedam, Mattie Wilk

Grade 7 — 2024

Hannah Adams, Mya Beseke, Abigail Biggs, Mara Ducklow, Wyatt Goveronski, Colton Hoyt, Jordan Lamb, Kylie Lester, Muirann Mooney, Rhyan Nelson, Violet Peterson, Olivia Schlegel, Diego Schmitt, Madeline Shafer, Hannah Smith, Charlotte Vanasse, Emma Webb, Mason Zimmerman

Grade 6 — 2025

Eowyn Adams, Caleb Bartko, Lauren Bigaouette, Daniel Cipriano, Thompson Cummings, Tanner Dicus, Charles Hollstadt, Avery Huebel, Carter Koehler, Jak Kunde, Zoe Larson, Dylan Martin, Audrey Mathison, Samuel Miller, Alexander Peterson, Laura Puckett, Danika Ramirez, William Schmitt, Jamis Scott, Lyndsey Stark, Cade Stasiek, Isabella Stein, Raeann Traynor, Courtney Wood

"We look forward to this honors celebration each year. It's exciting to commemorate the academic efforts of our students," said Principal Gretchen Cipriano.